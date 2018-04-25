الروسي فاتوتين يودع مبكرا بطولة برشلونة

خرج الروسي أليكسى فاتوتين من الدور الأول لبطولة برشلونة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، إثر خسارته اليوم أمام الأمريكي بيورن فراتانغيلو، بمجموعتين لواحدة.

وخسر اللاعب الروسي صاحب الـ25 عاما، بواقع (5-7، 7-5 و6-3)، في مباراة استغرقت ساعتين و14 دقيقة.

وبذلك ضرب فراتانغيلو موعدا في الدور الثاني مع الكوري الجنوبي تشونج هيون.

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وتأهل إلى الدور الثاني كذلك، البطل العربي التونسي مالك الجزيري، الذي تغلب على الأمريكي إرنستو إسكوبيدو بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-3 و6-4).

ويواجه الجزيري في الدور المقبل، الفائز في اللقاء الذي سيجمع في وقت لاحق بين البلغاري غريغور ديميتروف، والفرنسي جيل سيمون.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض