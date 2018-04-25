 
مباشر

الروسي فاتوتين يودع مبكرا بطولة برشلونة

الرياضة

الروسي فاتوتين يودع مبكرا بطولة برشلونة
Sputnik
الروسي فاتوتين يودع مبكرا بطولة برشلونة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5le

خرج الروسي أليكسى فاتوتين من الدور الأول لبطولة برشلونة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، إثر خسارته اليوم أمام الأمريكي بيورن فراتانغيلو، بمجموعتين لواحدة.

وخسر اللاعب الروسي صاحب الـ25 عاما، بواقع (5-7، 7-5 و6-3)، في مباراة استغرقت ساعتين و14 دقيقة.

وبذلك ضرب فراتانغيلو موعدا في الدور الثاني مع الكوري الجنوبي تشونج هيون.

إقرأ المزيد
ماريا شارابوفا شارابوفا تودع مبكرا بطولة شتوتغارت

وتأهل إلى الدور الثاني كذلك، البطل العربي التونسي مالك الجزيري، الذي تغلب على الأمريكي إرنستو إسكوبيدو بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-3 و6-4).

ويواجه الجزيري في الدور المقبل، الفائز في اللقاء الذي سيجمع في وقت لاحق بين البلغاري غريغور ديميتروف، والفرنسي جيل سيمون.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة