شارابوفا تودع مبكرا بطولة شتوتغارت

ودعت الروسية ماريا شاربوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، بطولة شتوتغارت الألمانية للتنس من الدور الأول، بخسارتها أمام الفرنسية كارولين غارسيا 3-6 و7-6 (8-6) و6-4.

وهذه أول مرة تحقق المصنفة سابعة عالميا الفوز على شارابوفا التي تراجعت إلى المركز 41 عالميا، وذلك بعد 7 سنوات على أول مواجهة بينهما في الدور الثاني من رولان غاروس 2011، عندما أزعجت غارسيا، اليافعة آنذاك (17 عاما)، خصمتها الروسية قبل أن تخسر بثلاث مجموعات.

وقالت غارسيا بعد فوزها الفعلي الأول على شارابوفا من أصل 5 مواجهات (فازت على الروسية مرة واحدة بالانسحاب عام 2015 في نصف نهائي اكابولكو)، "وأخيرا بعد 7 أعوام، لقد هزمتها!".

وتابعت "كانت مباراة متقاربة، لقد توقعت ذلك. هي مقاتلة كبيرة. هذا الفوز هام جدا بالنسبة إلي".

وكانت شارابوفا (31 عاما) عادت العام الماضي إلى الملاعب في شتوتغارت بالذات، بعد انقطاع دام 15 شهرا، وقد بلغت انذاك نصف النهائي.

وقالت شارابوفا "لم تكن النتيجة التي آمل بها، لكن هناك أمور كثيرة يمكن استخلاصها من هذه المباراة. لم أخض الدورات منذ بضعة أسابيع لكني حافظت على صلابتي. بدنيا شعرت بالقوة".

المصدر: أ ف ب