تشيلسي يضرب موعدا مع الشياطين الحمر في نهائي كأس الاتحاد .. (فيديو)

تأهل فريق تشيلسي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب منافسه ساوثهامتون، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد.

وحملت ثنائية الفريق اللندني توقيع كل من المهاجمين، الفرنسي أوليفيه جيرو، والإسباني ألفارو موراتا، في الدقيقتين (46، 82) على الترتيب، في المباراة التي جرت، على ملعب "ويمبيلي"، في العاصمة لندن.

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وضرب تشيلسي، بذلك موعدا في النهائي، مع مانشستر يونايتد، الذي اغلب بدوره على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما، أمس السبت، على الملعب نفسه.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي