الشياطين الحمر إلى نهائي كأس الاتحاد .. (فيديو)

انتزع مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من منافسه توتنهام، إثر تغلبه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت.

تقدم توتنهام هوتسبير بهدف سريع سجله لاعبه ديلي ألي، في الدقيقة الـ 11 من انطلاق صافرة البداية. ونجح فريق الشياطين الحمر في قلب تأخره إلى فوز، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز ولاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا، في الدقيقتين (24، 62) على الترتيب، على ملعب "ويمبيلي"، في العاصمة لندن.

وسيكون مانشستر يونايتد، في النهائي، بانتظار الفائز من اللقاء الثاني للدور قبل النهائي، الذي سيجمع تشيلسي وساوثهامتون، غدا الأحد.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي