الفرعون صلاح يحطم رقم رونالدو .. (فيديو)

كسر المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف سجله في مرمى وست بروميتش ألبيون (2-2)، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ 35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الفرعون محمد صلاح أول لاعب يسجل في أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد، برصيد 23 مواجهة، متفوقا بفارق مباراة على كل من كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، والهولندي الطائر روبن فان بيرسي.

ومن جهة أخرى، عادل محمد صلاح الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي، كريستيانو رونالدو، الأوروغوياني لويس سواريز، والإنجليزي آلان شيرار، الذي تمكن من الوصول للهدف رقم 31، في موسم واحد ضمن مسابقة البريمير ليغ.

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وبات الفرعون المصري على بعد هدف واحد فقط لمعادلة رقم قياسي آخر للنجم كريستيانو رونالدو، الذي سجل 42 هدفا، في جميع مسابقات الموسم الحالي، مع ريال مدريد، كما سجل ذات العدد من الأهداف بقميص مانشستر يونايتد في الموسم (2007 – 2008)، عندما قاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

كما أصبح النجم المصري أول لاعب إفريقي يحرز 31 هدفا في موسم واحد في البريميرليغ، متفوقا بفارق هدفين على الإيفواري ديديه دروغبا.

وكذلك عزز محمد صلاح، حظوظه في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بتفوقه على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 29 هدفا بقميص برشلونة في الليغا الإسبانية، حتى الآن.

المصدر: RT

نايف الكوردي