شاهد.. محمد صلاح يحطم رقما قياسيا عمره 31 عاما!

حطم النجم المصري محمد صلاح الرقم القياسي لأسطورة ليفربول، إيان راش، وذلك خلال مباراة الريدز ضد وست بروميتش ألبيون (2-2)، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ 35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفرعون محمد صلاح هدف التقدم الثاني للريدز في الدقيقة 72، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البريمير ليغ، برصيد 31 هدفا.

ورفع النجم المصري رصيده، بعد هذا الهدف، إلى 41 في جميع المسابقات، حتى الآن في هذه الموسم، ليحطم الرقم القياسي لأسطورة ليفربول، إيان راش، الذي سجل 40 هدفا في جميع المسابقات، في الموسم (1986-1987).

وكان مهاجم الريدز، داني إنجز، قد باغت أصحاب الأرض بهدف سريع أحرزه، في الدقيقة الرابعة، من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم عادل وست بروميتش ألبيون النتيجة بتسجيله هدفين عبر كل من، جاك ليفرمور، وخوسيه سولومون روندون، في الدقيقتين (79 و88) على الترتيب.

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المصدر: RT

نايف الكوردي