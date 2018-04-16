الإصابة تحرم البايرن من خدمات فيدال

أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني يوب هاينكس اليوم، أن لاعب وسط فريقه التشيلي الدولي أرتورو فيدال سيخضع لعملية جراحية بسيطة في الركبة بعد إصابته خلال التدريبات.

وقال المدرب المخضرم: "تحدثت إلى الطبيب بعد فحص بالأشعة خضع له أرتورو.. سيخضع اللاعب لعملية جراحية بسيطة وسيغيب مدة قصيرة عن الملاعب".

ويتوقع أن تحرم هذه الإصابة فيدال (30 عاما) من المشاركة في مباراة بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن غدا، في قبل نهائي كأس ألمانيا، كما يستبعد أن يشارك اللاعب التشيلي الدولي في مباراة البايرن أمام ضيفه ريال مدريد في الـ25 من الشهر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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ويسعى الفريق البافاري لحصد ثلاثية في الموسم الحالي، بعد تتويجه مبكرا بلقب الدوري المحلي.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض