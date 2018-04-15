ضربة موجعة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة الريال في دوري الأبطال

تعرض بايرن ميونيخ لصدمة قوية، بإصابة أحد نجومه اليوم الأحد، وذلك، أثناء مشاركته في تدريبات الفريق البافاري استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسقط اللاعب الدولي التشيلي أرتورو فيدال صاحب الـ30 عاما على أرضية الملعب مصابا خلال التدريبات اليوم، ونقل على عربة غولف إلى خارج الميدان.

وكانت الصدمة واضحة على وجه أرتور، بعد انتكاسته على ما يبدو في إصابة الركبة التي أبعدته عن آخر 3 مباريات للفريق البافاري في جميع المسابقات، وبدا عليه التأثر، حيث كان يأمل في العودة قريبا للملاعب.

ويبدو أنه من الصعب أن يتعافى النجم التشيلي قبل المواجهة النارية أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 25 أبريل الجاري.

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وشارك فيدال مع البايرن آخر مرة، خلال مواجهة إشبيلية التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر