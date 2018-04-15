ضربة موجعة لبايرن ميونيخ قبل مواجهة الريال في دوري الأبطال
تعرض بايرن ميونيخ لصدمة قوية، بإصابة أحد نجومه اليوم الأحد، وذلك، أثناء مشاركته في تدريبات الفريق البافاري استعدادا لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسقط اللاعب الدولي التشيلي أرتورو فيدال صاحب الـ30 عاما على أرضية الملعب مصابا خلال التدريبات اليوم، ونقل على عربة غولف إلى خارج الميدان.
وكانت الصدمة واضحة على وجه أرتور، بعد انتكاسته على ما يبدو في إصابة الركبة التي أبعدته عن آخر 3 مباريات للفريق البافاري في جميع المسابقات، وبدا عليه التأثر، حيث كان يأمل في العودة قريبا للملاعب.
"Vidal muss Training vorzeitig beenden"— FC Bayern München (@FCBayern) April 15, 2018
👉 https://t.co/Cdz7IJwh71
Gute Besserung, @kingarturo23! 💪 #MiaSanMiapic.twitter.com/aZmd8HhRJm
ويبدو أنه من الصعب أن يتعافى النجم التشيلي قبل المواجهة النارية أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 25 أبريل الجاري.
#Zidane black magic again!#Vidal is injured@XavsFutbolpic.twitter.com/V7kk11wyIn— 13? (@KamyarMD93) April 15, 2018
وشارك فيدال مع البايرن آخر مرة، خلال مواجهة إشبيلية التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر