صحيفة: نيمار في طريقه لـ "البريميرليغ"

قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن النجم البرازيلي وصاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في طريقه للانتقال إلى ناد إنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن نيمار يفكر جديا في الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي، وتحديدا في مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت الصحيفة أن النجم البرازيلي استبعد كليا فكرة الانتقال لريال مدريد الإسباني، بسبب مخاوف تنتابه خشية رفضه في مدريد من قبل جماهير النادي الملكي بسبب اللعب لبرشلونة لـ4 مواسم.

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وبحسب الصحيفة فإن اتفاقا مبدئيا تم بالفعل بين اللاعب والنادي الإنجليزي.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بصفقة قياسية في تاريخ الساحرة المستديرة وصلت إلى 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر