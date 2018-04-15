شاهد.. الفرعون صلاح يتجاوز ميسي ويعادل رونالدو بهدف رائع

سجل الدولي المصري محمد صلاح نحم ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا جديدا، في اللقاء الذي جمع فريقه أمام بورنموث أمس السبت في البريميرليغ، والذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 69 من عمر اللقاء برأسية متقنة من فوق حارس مرمى الضيوف، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعزز صدارته لقائمة الهدافين.

وأدخله هدفه الرائع التاريخ، كأول لاعب إفريقي يحرز 30 هدفا في موسم واحد في البريميرليغ، متفوقا على الإيفواري ديديه دروغبا الذي كان يحمل الرقم الرقم القياسي بـ29 هدفا.

كما تجاوز صلاح، الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ29 هدفا في الليغا، وذلك، في السباق للتتويج بجائزة الحذاء الذهبي التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وتمكن صلاح من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي روبن فان بيرسي بأكبر عدد مباريات نجح فيها بتسجيل هدف على الأقل خلال موسم واحد، برصيد 22 مباراة.

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ودخل صلاح بأهدافه في البريمرليغ نادي الـ30، وهو النادي الذي يضم 7 أسماء فقط، نجحت في تسجيل 30 هدفا أو أكثر في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز وهم، آلان شيرر، وآندي كول، وتييري هنري، ولويس سواريز، وفان بيرسي، وكريستيانو رونالدو، وكيفين فيليبس.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر