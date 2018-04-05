يوروبا ليغ.. أرسنال يقسو على تسيسكا موسكو (فيديو)
Reuters Eddie Keogh
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وضع فريق أرسنال قدما له في الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الساحق على ضيفه تسيسكا موسكو (4-1)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، اليوم الخميس.
وخطف لاعب أرسنال، الويلزي آرون رامسي، الأضواء بإحرازه هدفين جميلين في الدقيقتين (9 و28)، كما سجل زميله المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت ثنائية أيضا، في الدقيقتين (23 من ضربة جزاء، و35). بينما سجل الروسي ألكسندر غولوفين هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت على ملعب "الإمارات".
المصدر: RT
نايف الكوردي