شاهد.. هدف بلمسة سحرية

خطف لاعب أرسنال، الويلزي آرون رامسي، الأضواء بهدف جميل أحرزه في مرمى ضيفه تسيسكا موسكو، في اللقاء بينهما، اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وتلقى آرون رامسي كرة داخل منطقة الجزاء بالمقاس من زميله الألماني مسعود أوزيل، فتابعها بكعبه ببراعة إلى داخل الشباك من فوق الحارس الروسي إيغور أكينفييف، مسجلا الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الشوط الأول لهذه المباراة.

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المصدر: RT

نايف الكوردي