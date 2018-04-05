موقعة إنجليزية – روسية بين المدفعجية والجيش الأحمر!

أعلن مدربا تسيسكا موسكو ومضيفه أرسنال التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض اللقاء الذي يجمعهما، اليوم الخميس، في الساعة (22:05) بتوقيت موسكو، ضمن دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وسيبدأ الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة، على ملعب "الإمارات" ضد ضيفه فريق الجيش الأحمر الروسي:

33- التشيكي بيتر تشيك

18- الإسباني ناتشو مونريال

6- الفرنسي لوران كوسيلني

20- الألماني شكودران موستافي

24- الإسباني هيكتور بيليرين

11- الألماني مسعود أوزيل

8- الويلزي آرون رامسي

10- جيك ويلشر

77- الأرمني غينريخ مخيتاريان

29- السويسري غرانيت تشاكا

9- الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

بينما وضع البيلاروسي فيكتور غونتشارينكو، مدرب تسيسكا موسكو، التشكيلة الأساسية التالية لفريق الجيش الأحمر الروسي، لمواجهة مضيفه الإنجليزي:

35- إيغور أكنفييف

6- أليكسي بيريزوتسكي

24- فاسيلي بيريزوتسكي

4- سيرغي إغناشيفيتش

42- غيورغي شينيكوف

10- آلان دزاغويف

3- السويدي بونتوس فيرنبلوم

66- الإسرائيلي بيبراس ناتخو

17- ألكسندر غولوفين

89- قسطنطين كوتشايف

7- النيجيري أحمد موسى.

المصدر: "twitter/Arsenal/PFC_CSKA_MOSCOW"

نايف الكوردي