فيديو.. "ديربي الغضب" ينتهي بتعادل سلبي

ساد التعادل السلبي "ديربي" مدينة ميلانو، الذي جمع قطبيها ميلان وجاره إنتر، اليوم الأربعاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، المؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لمشاهدة ملخص المباراة اضغط على الفيديو مرتين أو عبر الرابط السريع التالي: "ديربي الغضب" ينتهي بتعادل سلبي

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واكتفى ميلان بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 51 نقطة، وبقي في المركز السادس، بعيدا عن دائرة الصراع على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل 8 جولات من نهاية الكالتشيو.

بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 59 نقطة، ويشغل المرتبة الرابعة، آخر المراكز المؤهلة إلى البطولة الأوروبية المرموقة.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي