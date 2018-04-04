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التشكيلة الأساسية لـ "ديربي" مدينة ميلانو

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
Reuters Stefano Rellandini
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يحتضن ملعب "جوزيبي مياتزا"، اليوم الأربعاء، في الساعة "19:30" بتوقيت موسكو، المواجهة المرتقبة بين الجارين اللدودين ميلان وإنتر، المؤجلة من الجولة الـ 27 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

واختار جينارو غاتوزو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيلة الأساسية التالية للروسونيري، التي سيعتمد عليها في لقاء "الديربى" أمام الروسونيري:

90- أنتونيو دوناروما

19- ليوناردو بونوتشي

68- السويسري ريكاردو رودريغيز

13- أليسيو رومانيولي

2- دافيدي كالابريا

18- ريكاردو مونتيليفيو

5- جياكومو بونافنتورا

10- هاكان تشالهان أوغلو

79- الإيفواري فرانك كيسي

8- الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو

63- باتريك كوتروني.

بينما وضع لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية، ضد مضيفه النيرادزوري:

 

المصدر: "twitter/acmilan/Inter"

   نايف الكوردي

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