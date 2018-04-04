بالفيديو.. برشلونة يروض ذئاب روما

وضع فريق برشلونة قدما له في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه روما (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية.

وتقدم الفريق الكاتالوني، في الدقيقة 38، بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الإيطالي دانيلي دي روسي "بالتخصص" خطأ في مرمى فريقه أثناء محاولته تشتيت الكرة من أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتلقت شباك الفريق الإيطالي هدفا ثانيا بـ "نيران صديقة" أيضا، سجله مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس، خطأ في مرماه عند الدقيقة 55.

وعمق المدافع الإسباني جيرارد بيكية جراح فريق العاصمة روما بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 59، من متابعة لكرة مرتدة من الحارس البرازيلي أليسون بيكير.

وقلص المهاجم البوسني إيدن دجيكو الفارق لذئاب روما، في الدقيقة 80، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، على يمين الحارس الألماني العملاق تير شتيغن.

ووسع المهاجم الأوروغوياني الفارق من جديد للبرسا، بتسجيله الهدف الرابع له، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، وذلك قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت على ملعب "كامب نو".