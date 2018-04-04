برشلونة في مواجهة ذئاب روما.. التشكيلة الأساسية
يحتضن ملعب "كامب نو"، اليوم الأربعاء، في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو، اللقاء المرتقب بين برشلونة وضيفه روما، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووضع إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا، لمواجهة ضيفه الإيطالي:
1- الألماني تير شتيغن
2- البرتغالي نيلسون ساميدو
3- جيرارد بيكيه
4- الكرواتي إيفان راكيتيش
5- سيرجيو بوسكيتس
8- أندرياس إنييستا
9- الأوروغوياني لويس سواريز
10- الأرجنتيني ليونيل ميسي
18- جوردي آلبا
20- سيرجي روبيرتو
23- الفرنسي صاموئيل أومتيتي.
👥 Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2018
⚽️ #BarçaRoma
🔵🔴 pic.twitter.com/ZXpHDggIaf
بينما سيبدأ ايزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لفريق روما، بالتشكيلة الأساسية التالية، للثعالب، لمواجهة العملاق الكتالوني:
🛎️🛎️🛎️#BarcaRoma: ecco la nostra formazione per questa sera.— AS Roma (@OfficialASRoma) April 4, 2018
DAJE ROMA! 💛❤️#ASRoma#UCLpic.twitter.com/uFKQrfbCiA
المصدر: "twitter /fcbarcelona/OfficialASRoma"
نايف الكوردي