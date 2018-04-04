الفرعون صلاح يقرب ليفربول من المربع الذهبي للتشامبيونز ليغ.. فيديو

اقترب ليفربول من بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه مانشستر سيتي (3-0)، في "الموقعة" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية.

ووضع النجم المصري محمد صلاح حجر الأساس لفوز الريدز الساحق على ضيفه السيتي، بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة بداية المباراة، على إستاد "إنفيلد".

لمشاهدة الهدف اضغط على الفيديو مرتين أو عبر الرابط السريع التالي: الفرعون صلاح يهز شباك مانشستر سيتي

وضاعف أليكس أوكسليد تشامبرلين النتيجة لفريق ليفربول، بحلول الدقيقة 21، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعزز المهاجم السنغالي ساديو ماني تقدم الريدز بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 31، بتسديدة رأسية لكرة عرضية مررها له المتألق صلاح بالمقاس.

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المصدر: RT

نايف الكوردي