الفرعون صلاح في قلب "الموقعة" الإنجليزية

يستضيف نادي ليفربول فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو، وذلك في الموقعة الإنجليزي ضمن مباريات الذهاب من دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز، وفقا للتشكيلة الأساسية، التي اختاره الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، ضد ضيفه مانشستر سيتي، على إستاد "انفيلد":

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

1- الألماني لوريس كاريوس

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

6- الكرواتي ديان لوفرين

26- الأسكتلندي أندري روبرتسون

66- ترينت الكسندر ارنولد

7- جيمس ميلنر

14- جوردان هندرسون

21- أليكس أوكسليد تشامبرلين

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو

11- المصري محمد صلاح

19- السنغالي ساديو ماني.

بينما سيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الريدز:

How we're lining-up at Anfield tonight! 🙌



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus



Subs | Bravo, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Zinchenko#lfcvcity#mancitypic.twitter.com/wEeldnQ8F7 — Manchester City (@ManCity) April 4, 2018

المصدر: "twitter/LFC/mancity"

نايف الكوردي