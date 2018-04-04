شاهد.. الفرعون صلاح يهز شباك مانشستر سيتي

وضع النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في المقدمة أمام ضيفه مانشستر سيتي، في اللقاء بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الفرعون محمد صلاح التسجيل للريدز مبكرا، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة بداية المباراة، على إستاد "إنفيلد".

لمشاهدة الهدف اضغط على الفيديو مرتين أو عبر الرابط السريع التالي: الفرعون صلاح يهز شباك مانشستر سيتي

وضاعف أليكس أوكسليد تشامبرلين النتيجة لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 21، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعزز المهاجم السنغالي ساديو ماني تقدم الريدز بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 31، بتسديدة رأسية لكرة عرضية مررها له المتألق صلاح بالمقاس.

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المصدر: RT

نايف الكوردي