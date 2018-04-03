فيديو.. بايرن ميونيخ يهزم إشبيلية في عقر داره

خرج فريق بايرن ميونيخ الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيقه إشبيلية الإسباني (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع الإسباني بابلو سارابيا التسجيل للفريق الأندلسي، في الدقيقة 32، بتسديدة من داخل منطثة الجزاء.

وأدرك الفريق البافاري التعادل، بعد خمس دقائق فقط، بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله الإسباني الآخر خيسوس نافاس خطأ في مرماه.

واقتنص الإسباني الآخر، تياغو ألكانترا، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، هدف الفوز للفريق الألماني، عند الدقيقة 68، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في مدينة إشبيلية.

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وأصبح فريق بايرن ميونيخ، بعد هذا الفوز، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور قبل النهائي، سيما وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، يوم 11 أبريل الجاري، على ملعب "أليانز أرينا"، في مدينة ميونيخ.

المصدر: RT

نايف الكوردي