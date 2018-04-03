دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إشبيلية وضيفه بايرن ميونيخ
يستضيف إشبيلية الإسباني فريق بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (21: 45) بتوقيت موسكو، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيبدأ الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لفريق إشبيلية، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه العملاق البافاري، على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان":
ONCE del #SevillaFC ante el @FCBayernES en la IDA de cuartos de final de la @LigadeCampeones#vamosmisevilla#UCL#SFCFCBpic.twitter.com/WEQRnXET7f— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 3, 2018
بينما اختار يوب هاينكيس، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، التشكيلة الأساسية التالية للعملاق البافاري، لمواجهة مضيفه الإسباني:
Unsere Aufstellung für #SFCFCB! #packmas! 💪 #MiaSanMiapic.twitter.com/9Zuvsr55JU— FC Bayern München (@FCBayern) April 3, 2018
المصدر: "twitter/SevillaFC/fcbayern"
نايف الكوردي