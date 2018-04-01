اتحاد جدة يكتسح الباطن بسداسية ويبلغ نهائي كأس خادم الحرمين

ضرب فريق اتحاد جدة، موعدا مع الفيصلي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه العريض على مضيفه الباطن 6-2، اليوم الأحد، في نصف نهائي البطولة.

وتناوب على سداسية الفريق الفائز، كل من التشيلي كارلوس فيلانويفا "هدفين" في (د.5 و88 من ركلة جزاء)، وعبد الرحمن الغامدي "هدفين" في (د. 68 و72) والتونسي أحمد العكايشي في (د.77) وعبد العزيز العرياني في (د.90+2)، بينما أحرز للباطن جولهيرام شيتيني في (د.2) وجوناثان بينيتس في (د.62).

ويلاقي الاتحاد فريق الفيصلي، في نهائي البطولة، بعد أن أقصى الأخير فريق الأهلي من نصف النهائي الآخر، بالفوز عليه 1-0.

وكانت آخر مرة فاز فيها الاتحاد بكأس الملك في موسم 2012- 2013، على حساب الشباب، بينما يلعب الفيصلي، نهائي البطولة، لأول مرة في تاريخه.

المصدر: وكالات

فادي سيمير