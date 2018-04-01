ألفيس ينفرد برقم قياسي في تاريخ كرة القدم

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي داني ألفيس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حقق رقما تاريخيا بعد تتويج فريقه بلقب كأس الرابطة الفرنسية على حساب موناكو بثلاثية نظيفة أمس السبت.

وذكرت التقارير، أن تتويج الفريق الباريسي بلقب كأس الرابطة الفرنسية جعل من ألفيس واحدا من أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب الرسمية في تاريخ الساحرة المستديرة.

Make that 37 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 for @DaniAlvesD2



🏅Most trophies ever for one player 🔝 pic.twitter.com/kcwtTXcfqU — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 31, 2018

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ورفع ألفيس أمس الكأس رقم 37 في مسيرته الكروية الطويلة، متجاوزا الثنائي رايان غيغز الذي حصد 36 بطولة مع مانشستر يونايتد، والأسطورة الأسكتلندي كيني دالجليش الذي حصد 14 بطولة مع سيلتيك و21 بقميص ليفربول.

وحقق ألفيس 63% من ألقابه مع برشلونة بواقع 23 لقبا، ولقبا وحيدا مع فريقه البرازيلي "باهيا"، ولقبين مع باريس سان جيرمان، ولقبين مع يوفنتوس الإيطالي، وأربعة ألقاب مع البرازيل، وخمسة ألقاب مع نادي إشبيلية الإسباني، لينفرد حاليا برقم قياسي يحلم به أفضل اللاعبين في الأعوام الأخيرة كالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر