باريس سان جيرمان يتوج بلقب الرابطة للمرة الخامسة تواليا

أحرز باريس سان جرمان لقب كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم للمرة الخامسة تواليا، بعد فوزه الصريح على موناكو 3-0، اليوم السبت، في بوردو في المباراة النهائية.

وسجل الأوروغوياني إدينسون كافاني (في د.8 من ركلة جزاء و86) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (في د.21) الهدفين.

وكان سان جرمان خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، فيما يخوض نصف نهائي الكأس المحلية ضد كاين ويتجه لإحراز لقب الدوري لتقدمه على موناكو بالذات بفارق 17 نقطة.

المصدر: أ ف ب