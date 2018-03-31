لوكوموتيف موسكو يسقط في فخ أمكار

تغلب فريق أمكار القادم من مدينة بيرم على المتصدر لوكوموتيف موسكو 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

افتتح لوكوموتيف باب التسجيل عن طريق البرتغالي مانويل فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 17، وقلب أمكار الطاولة على المتصدر بهدفين حملا توقيع النيجيري أروون سامويل أولناري في الدقيقتين 48 من ركلة جزاء و59.

وبهذا الفوز رفع أمكار رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ12 فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 49 نقطة في صدارة فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وطرد لاعب وسط لوكوموتيف إيغور دينيسوف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء لنيله الإنذار الثاني.

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تجدر الإشارة أن المباراة كانت مقررة في مدينة بيرم، ونقلت إلى موسكو بالتراضي بين الفريقين بسبب رداءة أرضية العشب، بشرط تكفل نادي العاصمة الروسية بتكاليف الفريق الضيف من سفر وإقامة، بالإضافة لحصوله على المردود المادي من بيع تذاكر حضور المباراة.

وفي مباراة ثانية تعادل أخمات وسكا خاباروفسك من دون أهداف.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر