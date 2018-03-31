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بالفيديو.. مدافع يشتت ببراعة كرة على خط المرمى وينقذ فريقه في الثانية الأخيرة

الرياضة

بالفيديو.. مدافع يشتت ببراعة كرة على خط المرمى وينقذ فريقه في الثانية الأخيرة
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أنقذ دارن كولي مدافع "ديري سيتي" فريقه من خسارة نقطتين ثمينتين في الثانية الأخيرة من مباراة فريقه مع الضيف "سان باتريك أتلتيك" أمس الجمعة ضمن الدوري الإيرلندي لكرة القدم.

وتمكن كولي من إبعاد كرة الفرصة الأخطر في المباراة من على خط مرمى فريقه بعد أن اصطدمت تسديدة مهاجم الضيوف بالحارس وتابعت طريقها باتجاه الشباك عند الثانية الأخيرة من الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

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وبقيت النتيجة على حالها ليضيف فريق ديري سيتي ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده رافعا إياه إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سان باتريك أتلتيك عند 10 نقاط في المركز السادس.

المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر

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