قرصنة إلكترونية تكلف لاتسيو مليوني يورو

ذكرت العديد من الصحف الإيطالية، أن نادي لاتسيو وقع ضحية لعملية قرصنة إلكترونية كلفته مليوني يورو، من الدفعة الأخيرة لصفقة انتقال المدافع الهولندي ستيفان دي فري من فيينورد روتردام.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن قراصنة على علم بصفقة انتقال اللاعب الهولندي خدعوا النادي الذي دفع المال في حساب مصرفي خاطئ في هولندا.

وتلقى فريق العاصمة الإيطالية بريدا إلكترونيا بدا أنه من نادي فيينورد بطل هولندا، يطلب منه مليوني يورو مع تفاصيل الحساب المصرفي، فأرسلت الأموال حسب الأصول. لكن النادي الهولندي لم يتلق الأموال ونفى معرفته بالرسالة.

Футбольный клуб "Лацио" стал жертвой хакеров, укравших два миллиона евроhttps://t.co/maxUjQBvl3 — Р-Спорт (@rsportru) March 28, 2018

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وأضافت الصحيفة أن المدعي العام الناظر في القضية تعقب الأموال إلى حساب المصرف وتبين أنه لا ينتمي إلى النادي الهولندي.

وانضم دي فري 26 عاما إلى لاتسيو في 2014 مقابل 7.7 ملايين يورو بعد مشوار ناجح في مونديال البرازيل، لكنه لن يمدد عقده مع فريقه وسيتركه الصيف المقبل.

وتردد أن يوفنتوس، حامل لقب الدوري في السنوات الست الأخيرة، مهتم بضم دي فري، إضافة إلى أندية إنجليزية مثل قطبي مانشستر يونايتد وسيتي، بينما تصب بعض الترشيحات بتوقيعه مع إنتر ميلان الصيف المقبل كلاعب حر.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر