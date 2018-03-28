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سداسية إسبانيا تحل عقدة بيكيه مع جماهير مدريد

28 مارس 2018 | 15:39 GMT
سداسية إسبانيا تحل عقدة بيكيه مع جماهير مدريد
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Juan Medina / Reuters

ألحق المنتخب الإسباني هزيمة مذلة بضيفه الأرجنتيني بنتيجة 6-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتناولت العديد من التقارير الإعلامية العالمية اليوم، التحية الحارة وغير المعتادة التي تلقاها قلب دفاع المنتخب وبرشلونة جيرارد بيكيه عند خروجه من ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، أثناء تبديله في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن تحية بيكيه من قبل الجماهير، تعد نقطة تحول بالنسبة للاعب، الذي اعتاد على صيحات الاستهجان، بسبب تأييده لانفصال كتالونيا.

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وأضافت الصحيفة أن الفوز الكبير والتاريخي على الأرجنتين، ساعد على إنهاء العديد من الخلافات، بين لاعبي وجماهير إسبانيا، وهو شيء جيد جدا لفريق المدرب، جولين لوبيتيجي، قبل المونديال الروسي.

وستخوض إسبانيا نهائيات كأس العالم 2018، ضمن المجموعة الثانية، مع البرتغال والمغرب وإيران، علما بأن بيكيه قد صرح بأنه سيعتزل دوليا، عقب المونديال.

بينما تلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من نيجيريا وكرواتيا وإيسلندا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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