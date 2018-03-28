ميسي يغادر غاضبا بعد تلقي شباك الأرجنتين للهدف السادس (فيديو)

شاهد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب التانغو من المدرجات خسارة بلاده المذلة أمام المنتخب الإسباني 1-6، أمس الثلاثاء في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018 في روسيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ميسي غادر مدرجات ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، بعد تلقي شباك التانغو للهدف السادس من إيسكو لاعب ريال مدريد في الدقيقة 74 بعد الأداء المتواضع الذي ظهر فيه لاعبو المنتخب الأرجنتيني.

It was humiliating night for Argentina... 😳



And Lionel Messi couldn't take it anymore.



He left his seat with the score at 6-1 and 13 minutes left to play.https://t.co/yyg5KvZ7SB pic.twitter.com/zWP8L78jwm — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 27, 2018

وأضافت الصحيفة، أن ميسي الذي غاب عن المباراة بسبب معاناته من بعض المشاكل في أوتار الركبة، ذهب لغرفة تبديل الملابس ورفض استكمال متابعة آخر 13 دقيقة من عمر اللقاء.

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وغاب ميسي أيضا عن منتخب بلاده يوم الجمعة الماضي في المباراة أمام إيطاليا، والتي انتهت بفوز منتخب التانغو بثنائية نظيفة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر