موغوروزا تبلغ رابع أدوار ميامي.. (فيديو)

صعدت النجمة الإسبانية غاربين موغوروزا إلى الدور الرابع من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.

وجاء تأهل غاربين موغوروزا، على حساب صاحبة الأرض الأمريكية كريستينا مكهيل، إثر تغلبها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وضربت النجمة الإسبانية، المصنفة ثالثة، موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة الأمريكية الأخرى سلون ستيفنز، المصنفة 13، التي صعدت إلى الدور ذاته على حساب منافستها الرومانية مونيكا نيكوليسكو.

It all happened quickly:



- Stephens seals a second break with a backhand overhead winner.

- Niculescu retires down 0-4 after 2h33m.



Great win for Sloane Stephens, who dug deep to solve the problems presented by Niculescu. #MiamiOpenpic.twitter.com/cfbcHz3kVe — WTA Insider (@WTA_insider) March 25, 2018

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المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي