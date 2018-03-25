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موغوروزا تبلغ رابع أدوار ميامي.. (فيديو)

الرياضة

موغوروزا تبلغ رابع أدوار ميامي.. (فيديو)
Reuters USA Today Sports
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صعدت النجمة الإسبانية غاربين موغوروزا إلى الدور الرابع من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.

وجاء تأهل غاربين موغوروزا، على حساب صاحبة الأرض الأمريكية كريستينا مكهيل، إثر تغلبها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2)  و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وضربت النجمة الإسبانية، المصنفة ثالثة، موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة الأمريكية الأخرى سلون ستيفنز، المصنفة 13، التي صعدت إلى الدور ذاته على حساب منافستها الرومانية مونيكا نيكوليسكو.

 

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المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي

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