البيلاروسية أزارينكا تواصل مشوارها في ميامي (فيديو)
حجزت اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا مقعدا لها في الدور الرابع من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.
وتمكنت فيكتوريا أزارينكا من قلب تأخرها إلى فوز على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.
.@vika7 zones in on @MiamiOpen fourth round!— WTA (@WTA) March 24, 2018
Downs Sevastova, 3-6, 6-4, 6-1! #MiamiOpenpic.twitter.com/It4Tt5Uv2T
وضربت اللاعبة البيلاروسية موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة البولندية أغنيشكا رادفانسكا، التي أطاحت بالرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى، بعد أن حولت بدورها تأخرها بمجموعة إلى فوز بمجموعتين لواحدة، بواقع: (3-6) و(6-2) و(6-3).
.@ARadwanska is through to the @MiamiOpen Round of 16!— WTA (@WTA) March 24, 2018
She knocks out World No.1 Halep 3-6, 6-2, 6-3. pic.twitter.com/OY6EtiG3VY
المصدر: "twitter/WTA"
نايف الكوردي