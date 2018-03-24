البيلاروسية أزارينكا تواصل مشوارها في ميامي (فيديو)

حجزت اللاعبة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا مقعدا لها في الدور الرابع من بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و840 ألف دولار.

وتمكنت فيكتوريا أزارينكا من قلب تأخرها إلى فوز على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-4) و(6-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وضربت اللاعبة البيلاروسية موعدا في الدور الرابع مع اللاعبة البولندية أغنيشكا رادفانسكا، التي أطاحت بالرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى، بعد أن حولت بدورها تأخرها بمجموعة إلى فوز بمجموعتين لواحدة، بواقع: (3-6) و(6-2) و(6-3).

.@ARadwanska is through to the @MiamiOpen Round of 16!



She knocks out World No.1 Halep 3-6, 6-2, 6-3. pic.twitter.com/OY6EtiG3VY — WTA (@WTA) March 24, 2018

المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي