شاهد.. هدف السوري عمر السومة في شباك قطر
AFP WILLIAM WEST
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سجل السوري عمر السومة هدف التقدم لبلاده في مرمى قطر، في المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، على ملعب البصرة الدولي، ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية لكرة القدم.
واستفاد عمر السومة من كرة مرتدة بشكل خاطئ من أحد المدافعين القطريين إلى حارس مرماه، في الدقيقة 49، فاقتنصها المهاجم السوري وتابعها في الشباك الخالية، بعد مراوغته للحارس.
فيديو : هدف #منتخب_سوريا الاول على #منتخبنا_الوطني عبر عمر السومة د 49 #بطولة_الصداقة_الدولية_بالعراقpic.twitter.com/swXhHQqQsF— قناة الكأس (@alkasschannel) March 24, 2018
المصدر: "twitter/alkasschannel"
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