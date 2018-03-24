شاهد.. هدف السوري عمر السومة في شباك قطر

سجل السوري عمر السومة هدف التقدم لبلاده في مرمى قطر، في المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، على ملعب البصرة الدولي، ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية لكرة القدم.

واستفاد عمر السومة من كرة مرتدة بشكل خاطئ من أحد المدافعين القطريين إلى حارس مرماه، في الدقيقة 49، فاقتنصها المهاجم السوري وتابعها في الشباك الخالية، بعد مراوغته للحارس.

المصدر: "twitter/alkasschannel"