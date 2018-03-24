 
مباشر

شاهد.. هدف السوري عمر السومة في شباك قطر

الرياضة

شاهد.. هدف السوري عمر السومة في شباك قطر
AFP WILLIAM WEST
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0w4

سجل السوري عمر السومة هدف التقدم لبلاده في مرمى قطر، في المباراة التي تجمعهما، اليوم السبت، على ملعب البصرة الدولي، ضمن بطولة الصداقة الدولية الودية لكرة القدم.

واستفاد عمر السومة من كرة مرتدة بشكل خاطئ من أحد المدافعين القطريين إلى حارس مرماه، في الدقيقة 49، فاقتنصها المهاجم السوري وتابعها في الشباك الخالية، بعد مراوغته للحارس.

  

المصدر: "twitter/alkasschannel" 

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
يوم واحد على الانتخابات الرئاسية المصرية.. هل يفوز السيسي بنسبة مشاركة عالية؟