"كادينا سير": ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بديل بنزيما

أعلنت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد توصلت إلى اتفاق مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، لخلافة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأشارت الإذاعة إلى أن مسؤولي ريال مدريد التقوا مع روبرت ليفاندوفسكي (29 عاما) وممثليه في ثلاث مناسبات خلال الفترة الماضية حتى توصلوا لاتفاق على انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت "كادينا سير" إلى أن إدارة ريال مدريد قد بدأت بالفعل مفاوضات مع إدارة نادي بايرن ميونيخ من أجل الاتفاق حول سعر الصفقة.

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ومن جهتها، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، بالرغم من أنه لم يحسم مستقبله كمدرب لريال مدريد بعد، أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، لكنه لن يتخلى عن مواطنه كريم بنزيما.

ورجحت وسائل إعلام أن تجري صفقة تبادل بين الناديين، على أن ينضم لاعب الفريق الملكي الكولومبي خاميس رودريغيز، المعار بشكل نهائي إلى صفوف بايرن ميونيخ مقابل 42 مليون يورو، ويتخلى الأخير عن مهاجمه البولندي، مقابل 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي