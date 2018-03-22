وكيل أعمال إسرائيلي يقود عملية انتقال نيمار إلى ريال مدريد

بدأ وكيل الأعمال الإسرائيلي، بيني زاهافى، بتنفيذ خطة انتقال البرازيلي نيمار، نجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لصفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الموقع البرازيلي "UOL Esporte"، أن زاهافى، يقود عملية انتقال نيمار إلى صفوف الفريق الملكي، كما ساهم وكيل الأعمال الإسرائيلي في الصفقة المثيرة، التي انتقل بموجبها النجم البرازيلي من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو.

وعقد زاهافى اجتماعا مع والد نيمار ووكيل أعماله، في فندق "اميليانو" بمدينة ساو باولو، من أجل مناقشة ودراسة العرض المقدم من قبل ريال مدريد، لبدء التفاوض الرسمي بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وأوضح المصدر أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يرتبط بعلاقة جيدة بالوكيل الإسرائيلي الشهير في القارة العجوز، وقد فوضه بشكل رسمي لإنهاء صفقة نيمار.

وأشار الموقع إلى أن وكيل الأعمال الإسرائيلي يحاول إقناع النجم البرازيلي للانتقال إلى الفريق الملكي، وإمكانية اللعب إلى جانب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي يسعى ريال مدريد إلى ضمه أيضا.

كما ابدى ريال مدريد اهتمامه بضم الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي