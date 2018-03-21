مونديال 2018.. مواجهات نارية في مرحلة التوقف الدولي

تنطلق بعد غد الجمعة فترة التوقف الدولي "أسبوع الفيفا" لخوض بعض المنتخبات مباريات ودية في إطار تحضيراتها لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وتقام مجموعة من المباريات القوية أبرزها، مواجهة إيطاليا والأرجنتين، ومباراة فرنسا أمام كولومبيا، ولقاء إسبانيا مع ألمانيا، ومقابلة هولندا مع إنجلترا، إضافة إلى مواجهة روسيا والبرازيل.

إقرأ المزيد

أما المنتخبات العربية الأربعة التي حجزت بطاقة العبور إلى المونديال الروسي، فستخوض بدورها بعد غد الجمعة مباريات ودية استعدادا للعرس الكروي العالمي، حيث تلعب مصر بقيادة نجمها المتوهج محمد صلاح ضد المنتخب البرتغالي، الذي يقوده كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الصربي، وتلتقي تونس مع إيران، والسعودية مع أوكرانيا.

إقرأ المزيد

المصدر:RT

عمر بيكضاض