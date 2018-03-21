كل شيء

مونديال 2018.. مواجهات نارية في مرحلة التوقف الدولي

21 مارس 2018 | 11:57 GMT
مونديال 2018.. مواجهات نارية في مرحلة التوقف الدولي
انسخ الرابط https://ar.rt.com/k0cf
/ Reuters

تنطلق بعد غد الجمعة فترة التوقف الدولي "أسبوع الفيفا" لخوض بعض المنتخبات مباريات ودية في إطار تحضيراتها لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وتقام مجموعة من المباريات القوية أبرزها، مواجهة إيطاليا والأرجنتين، ومباراة فرنسا أمام كولومبيا، ولقاء إسبانيا مع ألمانيا، ومقابلة هولندا مع إنجلترا، إضافة إلى مواجهة روسيا والبرازيل.

إقرأ المزيد
السيليساو البرازيلي في موسكو لمواجهة روسيا استعدادا لمونديال 2018

أما المنتخبات العربية الأربعة التي حجزت بطاقة العبور إلى المونديال الروسي، فستخوض بدورها بعد غد الجمعة مباريات ودية استعدادا للعرس الكروي العالمي، حيث تلعب مصر بقيادة نجمها المتوهج محمد صلاح ضد المنتخب البرتغالي، الذي يقوده كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الصربي، وتلتقي تونس مع إيران، والسعودية مع أوكرانيا.

إقرأ المزيد
السعودية تواجه أوكرانيا تحضيرا لمونديال روسيا السعودية تواجه أوكرانيا تحضيرا لمونديال روسيا

المصدر:RT

عمر بيكضاض

مشهور في المجتمع
مونديال 2018.. مواجهات نارية في مرحلة التوقف الدولي
21 مارس 2018 | 11:57 GMT
مباراة افتتاح مونديال روسيا قد تشهد حدثا فريدا
21 مارس 2018 | 09:58 GMT
السعودية تواجه أوكرانيا تحضيرا لمونديال روسيا
21 مارس 2018 | 07:57 GMT
ميسي يتدرب في مقر الريال!
21 مارس 2018 | 07:19 GMT
سلسلة الأرقام المثيرة.. 86 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018 (فيديو)
20 مارس 2018 | 21:05 GMT
تشكيلة منتخب روسيا لمواجهتي البرازيل وفرنسا
20 مارس 2018 | 18:21 GMT
الفيفا سعيد بوتيرة بيع تذاكر مونديال روسيا 2018
20 مارس 2018 | 15:05 GMT
الفيفا راض عن تحضيرات مدينة يكاترينبرغ لمونديال 2018 (صور)
20 مارس 2018 | 14:40 GMT
منتخب ألمانيا يكشف النقاب عن قميصه لمونديال روسيا 2018
20 مارس 2018 | 14:05 GMT
رونالدو بزي البرتغال الجديد لمونديال 2018 قبل مواجهة الفراعنة
20 مارس 2018 | 13:46 GMT
الكشف عن طائرة المنتخب المصري لمونديال روسيا 2018 وصلاح يزيّنها!
20 مارس 2018 | 06:38 GMT
كتيبة السامبا تحضر لمواجهة منتخب روسيا
19 مارس 2018 | 22:28 GMT
توتر عبر الـ "تويتر" بين السعودية والمغرب حول ملف مونديال 2026
19 مارس 2018 | 19:17 GMT
استبعاد كيليني من منتخب إيطاليا
19 مارس 2018 | 16:34 GMT
سلسلة الأرقام المثيرة .. 87 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018 (فيديو)
19 مارس 2018 | 16:05 GMT
رئيس الفيفا يتوعد كل من يسعى لإفساد مونديال روسيا
19 مارس 2018 | 15:26 GMT
السيليساو البرازيلي في موسكو لمواجهة روسيا استعدادا لمونديال 2018
19 مارس 2018 | 14:22 GMT
الإعلان عن نتائج اختبارات المنشطات في صفوف منتخب روسيا
19 مارس 2018 | 12:03 GMT
قبل مونديال روسيا.. ميسي يثير مخاوف عشاقه!
19 مارس 2018 | 09:55 GMT
أعضاء المنتخب الروسي لكرة القدم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
18 مارس 2018 | 11:20 GMT
مونديال 2026.. المغرب يخصص 12 ملعبا للحدث الكبير
17 مارس 2018 | 21:46 GMT
لأول مرة.. الفيفا يسمح بتبديل رابع خلال كأس العالم
17 مارس 2018 | 12:39 GMT
بريطانيا تهدد بمصادرة "تشيلسي" من الملياردير الروسي أبراموفيتش
17 مارس 2018 | 10:04 GMT
مارتينيز يعلن عن تشكيلة بلجيكا لمواجهة السعودية
16 مارس 2018 | 21:51 GMT
غوتزه ورويس خارج حسابات لوف في تشكيلة " المانشافت"
16 مارس 2018 | 21:27 GMT
الفيفا يقر استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا 2018
16 مارس 2018 | 21:04 GMT
كامبل يصف مقاطعة الحكومة البريطانية لكأس العالم بتصرفات هتلر
16 مارس 2018 | 20:30 GMT
مفاجأة كبيرة في تشكيلة إسبانيا لمباراتي ألمانيا والأرجنتين
16 مارس 2018 | 18:44 GMT
شكوك حول مشاركة كوكورين مع منتخب روسيا في المونديال
16 مارس 2018 | 17:21 GMT
ميركل تأمل بمشاركة موسكو في التحقيق في قضية سكريبال
16 مارس 2018 | 15:09 GMT
ضربة موجعة جديدة لمنتخب البرازيل قبل انطلاق مونديال روسيا
16 مارس 2018 | 14:26 GMT
مونديال روسيا.. لاعب من أصل مصري ضمن تشكيلة "الأخضر السعودي"
15 مارس 2018 | 19:47 GMT
مونديال روسيا.. وجوه جديدة في تشكيلة منتخب "الأسود الثلاثة"
15 مارس 2018 | 17:55 GMT
كأس العالم تحط في مصر
15 مارس 2018 | 16:35 GMT
ديشان يستدعي بن يدر للمرة الأولى إلى تشكيلة فرنسا
15 مارس 2018 | 16:20 GMT
تصنيف الفيفا.. تونس والمغرب في صدارة المنتخبات العربية
15 مارس 2018 | 12:55 GMT
نفاد 356700 تذكرة لمباريات كأس العالم خلال 24 ساعة
14 مارس 2018 | 14:29 GMT
لماذا تعد روسيا فائزة بكأس العالم 2018؟
14 مارس 2018 | 11:23 GMT
كندا تعلن دعمها "المبدئي" لملف الترشيح الثلاثي
13 مارس 2018 | 19:25 GMT
مونديال روسيا.. حضور قوي لـ"مزدوجي الجنسية" ضمن قائمة نسور قرطاج
13 مارس 2018 | 16:42 GMT