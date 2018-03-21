السعودية تواجه أوكرانيا تحضيرا لمونديال روسيا

يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره الأوكراني وديا بعد غد الجمعة على ملعب "مارابيا" في إسبانيا، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر السعودي لخوض غمار نهائيات مونديال روسيا 2018.

ويقيم المنتخب السعودي حاليا معسكرا في إسبانيا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي، الذي طلب تواجد الثلاثي المحترف في "الليغا" فهد المولد، ويحيي الشهري، وسالم الدوسري.

وتعود آخر مواجهة بين الأخضر وأوكرانيا لمونديال ألمانيا 2006، وانتهت بخسارة السعودية برباعية نظيفة.

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يذكر أن قرعة مونديال 2018 أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب أصحاب الأرض روسيا، ومنتخبي مصر وأوروغواي، حيث سيفتتح الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة الدب الروسي في الـ14 من يونيو المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض