ميسي يتدرب في مقر الريال!

يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات منتخب بلاده التي تقام في مقر مران نادي ريال مدريد، وذلك استعداد لمواجهة منتخب إسبانيا وديا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي سيخوض التدريبات في مقر الريال أيام 24، 25، و26 مارس الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهة منتخب "التانغو" وإسبانيا ستقام على ملعب "متروبوليتانو واندا"، الخاص بنادي أتلتيكو مدريد في الـ27 من الشهر الحالي، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وقبل خوض لقاء إسبانيا بثلاثة أيام تواجه الأرجنتين منتخب إيطاليا وديا أيضا في مدينة مانشستر الإنجليزية.

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يذكر أن قرعة بطولة كأس العالم 2018 وضعت المنتخب الأرجنتيني، وصيف مونديال 2014 في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات آيسلندا، وكرواتيا، ونيجيريا، بينما تتنافس إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال، والمغرب، وإيران.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض