"لوجنيكي" يحتضن مواجهة روسيا والبرازيل استعدادا لمونديال 2018

يحل المنتخب البرازيلي ضيفا على نظيره الروسي في مباراة ودية لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وستقام مباراة روسيا والبرازيل على ملعب "لوجنيكي"، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية للمونديال إضافة إلى مواجهات أخرى للبطولة.

ويعتبر قائد المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، من أبرز الغائبين عن هذه المباراة، بسبب الإصابة. بينما سيغيب في الجانب الآخر المهاجم الروسي ألكسندر كوكورين، أيضا بسبب إصابة قد تحرمه حتى من المشاركة في المونديال.

وسيلعب الدب الروسي، بعد أربعة أيام من مواجهة السيليساو، مع نظيره الفرنسي في مدينة سان بطرسبورغ.

بينما سيكون السيليساو البرازيلي، في اليوم ذاته، على موعد مع نظيره الألماني، في مباراة ثأرية، بعد أن خسر (1-7)، على أرضه وبين جماهيره في نهائيات مونديال البرازيل 2014.

يذكر أن روسيا تلعب ضمن المجموعة الأولى لمونديال 2018، التي تستضيفها في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين)، إلى جانب كل من السعودية ومصر والأوروغواي.

بينما تلعب البرازيل ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

المصدر: RT

نايف الكوردي