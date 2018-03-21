رونالدو يثير حفيظة منتقديه مجددا بعبارته الشهيرة!

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يأبه للانتقادات التي يتعرض لها بسبب تصريحاته المثيرة، إذ واصل إثارة حفيظة منتقديه بتصريح جديد "مستفز".

وأكد "صاروخ ماديرا" بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب برتغالي للعام 2017، أمس، أنه الأفضل في العالم، وأضاف صاحب الكرة الذهبية خمس مرات، "يجب دائما أن نؤمن بأننا الأفضل، أؤمن بأنه ليس هناك من هو أفضل مني، على الأقل داخل المستطيل الأخضر".

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وأشار رونالدو إلى أن عام 2017 كان بالنسبة له "عام الحلم" على المستوي الفردي والجماعي، بعدما توج مع فريقه ريال مدريد بخمس بطولات، كما حصل على الكرة الذهبية الخامسة، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

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ويتعرض رونالدو (33 عاما) للكثير من الانتقادات بسب تصرفاته وتصريحاته، حتى بات يعرف بين منتقديه باللاعب المغرور، خاصة بعدما أدلى بتصريحات لوسائل إعلام عقب مراسم تسلمه جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه نهاية العام الماضي، قال فيها "لم يولد من هو أفضل مني.. أنا أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

المصدر:sovsport.ru

عمر بيكضاض