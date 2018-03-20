شاهد.. "بوكر" صلاح ورونالدو وإيكاردي

شهدت نهاية الأسبوع الماضي تسجيل ثلاث رباعيات "سوبر هاتريك أو بوكر"، في ثلاثة دوريات أوروبية كبرى لكرة القدم.

فقد افتتح الفرعون المصري محمد صلاح باب تسجيل الرباعيات بإحرازه "سوبر هاتريك أو بوكر"، في مرمى ضيفه واتفورد (5-0)، يوم السبت الماضي، في إطار مباريات المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب مصري يسجل ثلاثية أو رباعية في البريميير ليغ، ويتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 28 هدفا، ويرفع رصيده إلى 36 هدفا في جميع المسابقات، في أول موسم له مع الريدز.

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وحذا المهاجم الأرجنتيني ماريو إيكاردي، قائد فريق إنتر ميلان، حذو النجم المصري، بتسجيله أربعة أهداف في مرمى مضيفه سامبدوريا (5-0)، يوم الأحد الماضي، ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، سلسلة الرباعيات، بإحرازه "بوكر" في مرمى ضيفه جيرونا (6-3)، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد الماضي أيضا، في إطار منافسات الأسبوع الـ 29 من الليغا الإسبانية.

ورفع الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 22 هدفا، وارتقى إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الليغا، مقلصا الفارق إلى ثلاثة أهداف فقط بينه وبين المتصدر، غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي