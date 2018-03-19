شاهد .. أهداف الفرعون صلاح الـ 36 في الموسم

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء والأنظار في موسمه الأول (غير المكتمل حتى الآن) مع فريق ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانفرد المتألق محمد صلاح بصدارة البريميير ليغ، برصيد 28 هدفا، مبتعدا بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسه الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، ويليهما في المرتبة الثالثة الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وأحرز الفرعون صلاح رباعية "سوبر هاتريك أو بوكر"، في مرمى ضيفه واتفورد (5-0)، يوم السبت الماضي، في إطار مباريات المرحلة الـ 31 من الدوري، ليصبح أول لاعب مصري يسجل ثلاثية أو رباعية في البريميير ليغ.

ورفع النجم المصري، أفضل لاعب إفريقي للعام 2017، رصيده إلى 36 هدفا في جميع المسابقات، ليصبح أفضل من سجل في موسم واحد مع ليفربول، بالرغم من أنه لم يكمل موسمه بعد مع الريدز، متخطيا المهاجم الإسباني فرناندو توريس، الذي سجل 33 هدفا في موسم 2008، للريدز.

كما أصبح الفرعون محمد صلاح رابع لاعب يسجل رباعية لفريق ليفربول، في البريمييرليغ، بعد روبي فاولر ومايكل أوين والأوروغوياني لويس سواريز، وأول من سجل رباعية للريدز، منذ رباعية سواريز "العضاض" في مرمى نوريتش سيتي في العام 2013.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي