سجود طفل إنجليزي بعد تسجيله الهدف اقتداء بصلاح (فيديو)

تداول ناشطون على موقع تويتر مقطع فيديو يعكس مدى شعبية وتأثير اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح على عشاق الكرة في إنجلترا والذي حتى الأطفال لم يسلموا منه.

ويظهر في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التوصل الاجتماعي، طفل بريطاني وهو يتأهب لركلة جزاء على هامش إحدى الفعاليات الخيرية التي أقيمت في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي "تشيلسي".

وبعدما نجح الطفل في ترجمة الركلة إلى هدف سجد اقتداء باللاعب المصري صلاح، الذي عادة ما يسجد حمدا لله على الأهداف المسجلة.

على طريقة النجم المصري #محمد_صلاح.. طفل إنجليزي يسجد احتفالا بتسجيل هدف pic.twitter.com/1EhcfQFOuI — حصري (@7ssry) 19 марта 2018 г.

وكانت آخر مرة سجد فيها صلاح على أرضية الملعب احتفالا بتسجيله للأهداف في اللقاء الذي جمع فريقه ليفربول وضيفه واتفورد السبت الماضي، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت المواجهة بفوز أصدقاء صلاح بخماسية نظيفة.

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المصدر: تويتر

عمر بيكضاض