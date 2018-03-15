تعليق كوميدي من أبو تريكة على ميسي بعد فوز برشلونة على تشيلسي (فيديو)

أطلق محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق تعليقا كوميديا على النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، بعد تسجيل هدفين في مرمى تشيلسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أبو تريكة، خلال تحليله للقاء على قنوات "بي إن سبورت" القطرية: "ميسي أحسن اختراع بعد الكهرباء، كل يوم يثبت ميسي أنه أفضل لاعب في العالم من خلال تحركاته وأدائه المذهل داخل الملعب".

المصدر: "صحف مصرية"