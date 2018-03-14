أبوتريكة ينشر تغريدة بـ"أعلام مصر" ويتوعد الفنان محمد هنيدي

نشر اللاعب المصري السابق محمد أبوتريكة، تغريدة تحمل أعلام مصر وكلمة "قريبا"، عبر صفحته على موقع تويتر، ليرد عليه الممثل المصري محمد هنيدي بقوله "ترجع بالسلامة يا حبيب الناس".

وتوعد اللاعب المصري السابق هنيدي قائلا "جهز نفسك للمباراة علشان تتغلب زي ما هتتغلب في البلاي ستيشن".

قريبا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 13, 2018

إقرأ المزيد

يذكر أن أبوتريكة لم يؤكد عودته إلى مصر بعد، ولكن متابعيه اعتبروا أنه يلمح إلى ذلك في تغريدته.

المصدر: "صحف مصرية"