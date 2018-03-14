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أبوتريكة ينشر تغريدة بـ"أعلام مصر" ويتوعد الفنان محمد هنيدي

الرياضة

أبوتريكة ينشر تغريدة بـ
Reuters Francois Lenoir
محمد أبوتريكة
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نشر اللاعب المصري السابق محمد أبوتريكة، تغريدة تحمل أعلام مصر وكلمة "قريبا"، عبر صفحته على موقع تويتر، ليرد عليه الممثل المصري محمد هنيدي بقوله "ترجع بالسلامة يا حبيب الناس".

وتوعد اللاعب المصري السابق هنيدي قائلا "جهز نفسك للمباراة علشان تتغلب زي ما هتتغلب في البلاي ستيشن".

 

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يذكر أن أبوتريكة لم يؤكد عودته إلى مصر بعد، ولكن متابعيه اعتبروا أنه يلمح إلى ذلك في تغريدته.

المصدر: "صحف مصرية"

 

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