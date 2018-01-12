إلغاء سفر والدة أبو تريكة إلى قطر

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، سفر والدة اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبوتريكة، بعد رفض طيار أردني سفرها على طائرة متجهة إلى عمّان لسوء حالتها الصحية.

وذكر مصدر في مطار القاهرة الدولي أن قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان رفض اصطحاب أم أبو تريكة على متن رحلة الطائرة رقم 504، بدعوى سوء حالتها الصحية.

وأضاف أن والدة أبو تريكة، فاطمة حسين (73 عاما)، فوجئت بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية، بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية رحلة رقم 504 والمتجهة إلى عمان، في طريقها إلى (العاصمة) الدوحة، لاستكمال علاجها في قطر.

وطالب قائد الرحلة سلطات الأمن في المطار بإنزال الراكبة وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي