مواجهة قطرية – سعودية ملتهبة

يرد الهلال السعودي الزيارة لمنافسه الريان القطري، يوم الاثنين المقبل، لخوض مباراة الإياب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وساد التعادل الإيجابي (1-1) لقاء الذهاب بين الهلال وضيفه الريان القطري، يوم الثلاثاء الماضي، على استاد جامعة الملك سعود، في العاصمة الرياض.

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وسيغيب عن الفريق السعودي الثلاثي، المهاجم السوري عمر خربين، والمهاجم الكولومبي جليمين ريفاس، ولاعب خط الوسط المصري أحمد أشرف، عن اللقاء الذي سيقام على استاد جاسم بن حمد.

ويتصدر استقلال طهران قائمة المجموعة برصيد 5 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على كل من الريان والعين، صاحبي المركز الثاني والثالث على التوالي، ومن ثم الهلال في المرتبة الرابعة الأخيرة برصيد نقطتين.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي

التعادل