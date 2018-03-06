الهلال السعودي يقع في كمين الريان القطري (فيديو)

سقط فريق الهلال السعودي في فخ التعادل أمام ضيفه الريان القطري (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفاجأ المغربي محسن متولي، لاعب خط وسط فريق الريان، أصحاب الأرض بهدف سريع سجله، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك المدافع السعودي عبدالله الزوري التعادل لفريقه، بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة.

كما ساد التعادل المباراة الثانية لحساب المجموعة الرابعة أيضا، بين فريق العين الإماراتي وضيفه استقلال طهران الإيراني (2-2).

وسجل ثنائية الفريق الإماراتي كل من المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، ولاعب خط الوسط الياباني تسوكاسا شيوتاني، في الدقيقتين (63، 89 من ضربة جزاء) على الترتيب. بينما سجل المهاجم السنغالي مامي تيام هدفي الفريق الإماراتي، عند الدقيقتين (52 و77) من زمن اللقاء.

ويتصدر استقلال طهران قائمة المجموعة برصيد 5 نقاط، ومتقدما بفارق نقطتين على كل من الريان والعين، صاحبي المركز الثاني والثالث على التوالي، ومن ثم الهلال في المرتبة الرابعة الأخيرة برصيد نقطتين.

المصدر: "twitter /TheAFCCL"

نايف الكوردي