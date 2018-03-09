تراجع لميسي وتقدم ملفت لصلاح في قائمة أغلى اللاعبين

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بشكل كبير جدا، في الإصدار الشهري لمرصد الدراسات الرياضية السويسري "cies".

وقدر مرصد "cies" الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، القيمة التسويقية للنجم المصري بـ إلى 162.8 مليون يورو، وتعد هذه القيمة الأعلى معدلا للاعب شاب منذ أن وطأت قدماه القارة العجوز لبدء رحلة الاحتراف بدءا من بازل السويسري مرورا بالدوريات الأوروبية المختلفة، ليحتل المرتبة السابعة في قائمة أغلى اللاعبين.

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وفى مفاجأة من العيار الثقيل، تراجع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إلى المرتبة الثالثة في قائمة أغلى اللاعبين، برصيد 196.8 مليون يورو، مقابل 207 ملايين يورو خلال الشهر الماضي، تاركا مركز الوصافة للدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام (198.2 مليون يورو).

بينما احتفظ نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم برصيد 222 مليون يورو، بصدارة الترتيب برصيد 209 ملايين يورو، رغم تراجعت قيمته التسويقية من 212 مليون يورو في الشهر الماضي.

ويحتل محمد صلاح المرتبة الرابعة في قائمة اللاعبين العشرة الأوائل من المشاركين ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من هاري كين، البلجيكي كيفن دي بروين، وديلي آلي، ليصبح الدولي المصري أغلى لاعب عربي يقفز إلى هذه المرتبة الكبيرة.

المصدر: "almesryoon.com"

نايف الكوردي