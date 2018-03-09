الفرعون صلاح يواصل حصد الجوائز
Reuters Lee Smith
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حصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على لقب أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز الفرعون المصري في الشهر الثاني للعام 2018، أربعة أهداف، وصنع هدفين.
Salah named @premierleague Player of the Month for February. 🏆💫— Liverpool FC (@LFC) March 9, 2018
Congratulations, @22mosalah. 👏 pic.twitter.com/aq6Nhk84pB
وسجل محمد صلاح في الموسم الحالي، 24 هدفا خلال 28 مباراة، حتى الآن.
Another one for Mo. 🙌— Liverpool FC (@LFC) March 9, 2018
👉 https://t.co/qsRyaciTFqpic.twitter.com/lUeBXoyM2Q
المصدر: "matchtv.ru"
نايف الكوردي
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