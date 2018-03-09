 
مباشر

الفرعون صلاح يواصل حصد الجوائز

الرياضة

الفرعون صلاح يواصل حصد الجوائز
Reuters Lee Smith
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jykg

حصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على لقب أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الفرعون المصري في الشهر الثاني للعام 2018، أربعة أهداف، وصنع هدفين.

وسجل محمد صلاح في الموسم الحالي، 24 هدفا خلال 28 مباراة، حتى الآن.

إقرأ المزيد
تراجع لميسي وتقدم ملفت لصلاح في قائمة أغلى اللاعبين

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي 

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة