الفرعون صلاح يواصل حصد الجوائز

حصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على لقب أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الفرعون المصري في الشهر الثاني للعام 2018، أربعة أهداف، وصنع هدفين.

وسجل محمد صلاح في الموسم الحالي، 24 هدفا خلال 28 مباراة، حتى الآن.

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المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي